Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Nach massiven Todesdrohungen: Polizei fahndet mit Foto nach unbekanntem Täter

Kassel (ots)

(Bitte beachten Sie das beigefügte Foto, auf dem der Täter zu sehen ist)

Kassel:

Mit der Veröffentlichung des Fotos eines Täters aus einer Überwachungskamera erhoffen sich die Beamten der Ermittlungsgruppe 1 der Kasseler Polizei Hinweise auf einen bislang unbekannten Mann zu erhalten, der am 27. und 28. Juni dieses Jahres zwei in Kassel lebende Männer mehrfach angerufen und sie und ihre Familien mit dem Tode bedroht hatte. Die bisherigen, umfangreichen Ermittlungen, insbesondere bezüglich des Inhabers der bei den Anrufen verwendeten Handynummer sowie im persönlichen Umfeld der Opfer führten bislang nicht zur Identifizierung des Täters, weshalb ein Richter nun die Öffentlichkeitsfahndung anordnete.

Die beiden 40 Jahre alten, verängstigten Opfer hatten sich unabhängig voneinander bei der Polizei gemeldet und Strafanzeige erstattet, nachdem der Täter sie zuvor angerufen und dabei massive Bedrohungen gegen die Männer sowie deren Familienangehörigen ausgesprochen und sie überdies noch beleidigt hatte. In einem Fall suchte der Unbekannte auch die Arbeitsstelle eines der Bedrohten in Kassel auf, wobei er durch eine Überwachungskamera erfasst wurde. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass der Täter in beiden Fällen vermutlich derselbe war. Es handelt sich demnach um einen Mann mit grauem Haar, Drei-Tage-Bart und dunkler Brille, der mit einem dunkelblauen T-Shirt mit orangenen Streifen, einer blauen Jeanshose und einer roten Gürteltasche bekleidet war.

Die Ermittlungen wegen Bedrohung und Beleidigung werden bei der EG 1 der Kasseler Polizei geführt. Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

