Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Mit Schreckschusspistole aus Fenster geschossen: Alkoholisierter 56-Jähriger festgenommen

Kassel (ots)

Kassel-Bad Wilhelmshöhe:

Am gestrigen Montagabend kam es im Kasseler Stadtteil Bad Wilhelmshöhe zu einem größeren Polizeieinsatz, nachdem ein 56-jähriger Mann mit einer Schreckschusspistole aus dem Fenster seiner Wohnung geschossen haben soll. Eine Anwohnerin hatte gegen 22:10 Uhr den Notruf der Polizei gewählt, nachdem sie ein Schussgeräusch wahrgenommen und den 56-Jährigen an einem Fenster des Mehrfamilienhauses in der Brabanter Straße gesehen hatte. Durch mehrere hinzugeeilte Streifen des Reviers Süd-West wurde daraufhin zunächst die Wohnung des Tatverdächtigen umstellt, um eine Gefahr für Unbeteiligte auszuschließen. Nur wenig später konnten die Beamten dann den 56-Jährigen in seiner Wohnung festnehmen, wo sie neben der offenbar zuvor verwendeten Schreckschusspistole auch noch einen Elektroschocker, ein Pfefferspray und eine Softair-Waffe zum Verschießen von Kunststoffkügelchen sicherstellen konnten. Da sich der Festgenommene nicht nur völlig uneinsichtig zeigte und ankündigte, für weitere Polizeieinsätze sorgen zu wollen, sondern ein Atemalkoholtest auch einen Wert von über 1,1 Promille ergab, wurde er zur Ausnüchterung in eine Zelle des Polizeigewahrsams gebracht. Der 56-Jährige muss sich nun wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten, die Ermittlungen des zuständigen Kommissariats 11 der Kriminalpolizei Kassel dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell