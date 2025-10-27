Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Mutmaßliches Autorennen führt zu Unfall mit zwei Verletzten auf B7 bei Espenau: Polizei bittet um Hinweise auf flüchtigen BMW

Kassel (ots)

Bundesstraße 7 / Espenau (Landkreis Kassel):

Ein mutmaßliches Autorennen führte am gestrigen Sonntagnachmittag auf der Bundesstraße 7 bei Espenau zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Menschen leicht verletzt wurden. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die den Unfall und die Situation davor beobachtet haben und Hinweise auf einen flüchtigen, schwarzen BMW geben können. Hinweise nimmt die Polizei in Kassel unter Tel. 0561-9100 entgegen.

Zeugenaussagen zufolge soll es gegen 16:45 Uhr zu dem Unfall gekommen sein, als ein 20 Jahre alter Mann aus Kassel mit einem Audi A8 und der bislang unbekannte Fahrer eines schwarzen BMW mit vermutlich ausländischem Kennzeichen auf der Bundesstraße aus Richtung Schäferberg kommend in Richtung Kassel unterwegs gewesen sein sollen. Dabei sollen sich beide mehrfach mit überhöhter Geschwindigkeit gegenseitig überholt haben, auch über den rechten Fahrstreifen. Als der Audi dann zum Überholen des vor ihm fahrenden BMW angesetzt habe, sei dieser mit dem Fiat einer 29 Jahre alten Frau kollidiert. Sowohl der Audi, als auch der Fiat gerieten daraufhin ins Schleudern, der Audi prallte anschließend gegen den VW einer 41-jährigen Frau und kam schließlich im Straßengraben zum Stehen. Ein weiteres Fahrzeug wurde durch umherfliegende Trümmerteile beschädigt. Bei der Kollision wurden die Fahrerin des Fiat und der Fahrer des Audi leicht verletzt und anschließend mit Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des BMW soll seine Fahrt unterdessen forstgesetzt haben. Aufgrund der bisherigen Ermittlungen wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts des illegalen Kraftfahrzeugrennens eingeleitet, infolge dessen der Führerschein und das Mobiltelefon des Audifahrers sichergestellt wurden. An dem Fiat und dem Audi entstand Totalschaden, beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Wegen der Landung eines Rettungshubschraubers sowie der anschließenden Bergungsarbeiten und der Reinigung der Fahrbahn musste die Bundesstraße bis 20:30 Uhr gesperrt bleiben.

