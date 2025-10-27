Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Ortungsfunktion von Tablet führt Polizei zu Tatverdächtigem mit gestohlenem Auto: 23-Jähriger festgenommen

Kassel (ots)

Kassel:

Die Ortungsfunktion eines Tablets ist einem 23-jährigen Dieb am Freitagabend in Kassel zum Verhängnis geworden. Da der Tatverdächtige nicht nur weiteres Diebesgut bei sich hatte, sondern auch in einem gestohlenen Auto unterwegs war, wurde er vorläufig festgenommen. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen Kraftfahrzeugdiebstahls und Diebstahls aus Wohnung ermittelt.

Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand hatte der 23-Jährige gegen 15:50 Uhr ein Einfamilienhaus in Kirchditmold betreten, während der Bewohner sich kurzzeitig im Garten befand und die Eingangstür nicht geschlossen hatte. Innerhalb weniger Minuten brachte der Täter dann ein Tablet sowie mehrere Autoschlüssel in seinen Besitz. Bei seiner anschließenden Flucht konnte er durch den Hausbewohner beobachtet und auch von einer Überwachungskamera erfasst werden, die daraufhin umgehend eingeleitete Fahndung führte jedoch nicht zur Festnahme des Mannes. Am Abend gelang es dem Eigentümer des Tablets dann, das Gerät im Stadtteil Bad Wilhelmshöhe zu orten und er alarmierte die Polizei. Eine hinzugeeilte Streife des Polizeireviers Süd-West konnte bei der anschließenden Durchsuchung des 23-Jährigen dann die zuvor entwendeten Autoschlüssel auffinden und an den Eigentümer aushändigen. Außerdem stellte sich heraus, dass an dem Mercedes, mit welchem der Mann unterwegs war, falsche Nummernschilder angebracht waren und das Auto selbst am Morgen desselben Tages in Lohfelden als gestohlen gemeldet worden war. Der Mercedes wurde sichergestellt, die Ermittlungen dauern an.

