Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Polizei bietet Infostände zum Thema "Einbruchschutz" am 31. Oktober und 6. November in Kassel an

Kassel (ots)

Kassel:

Mit Beginn der "dunklen Jahreszeit" ist erfahrungsgemäß wieder mit einem Anstieg der Einbrüche und Einbruchsversuche zu rechnen. Insbesondere tagsüber und in der Dämmerung nutzen die Täter oft die Abwesenheit der Bewohner, um sich gewaltsam Zutritt zu Wohnungen oder Häusern zu verschaffen.

Wirkungsvolle Tipps zum Thema "Einbruchschutz in der dunklen Jahreszeit" geben die Fachberaterinnen und Fachberater der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle des Polizeipräsidiums Nordhessen in den nächsten Tagen in Kassel. Interessierte Bürgerinnen und Bürger können sich am Freitag, dem 31. Oktober 2025, in der Zeit von 10 bis 13 Uhr an einem Stand im Edeka-Markt in der Harleshäuser Straße 64 in Kassel-Kirchditmold informieren.

Eine weitere Möglichkeit der kostenlosen Beratung durch die Einbruchschutzexperten besteht am Donnerstag, dem 6. November, in der Zeit von 14 bis 16 Uhr an einem Infostand im Einkaufszentrum Citypoint am Königsplatz 61 in der Kasseler Innenstadt.

Selbstverständlich stehen die Fachberaterinnen und Fachberater auch für Fragen zu anderen Präventionsthemen zur Verfügung.

