Polizei Essen

POL-E: Essen: Porsche 911 aus Tiefgarage gestohlen - Polizei bittet um Hinweise

Essen (ots)

45131 E.-Rüttenscheid: Aus einer Tiefgarage an der Messeallee wurde ein Porsche 911 Cabriolet gestohlen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. In der Zeit von Donnerstag (23. Oktober) bis Montag (27. Oktober) haben Unbekannte aus einer Tiefgarage an der Messeallee ein dunkelbraunes Porsche 911 Cabriolet gestohlen. Das Auto mit Erstzulassung aus dem Jahr 2014 war dort geparkt während der Eigentümer im Urlaub war. Nach seiner Rückkehr stellte der 56-Jährige am Montagnachmittag gegen 17 Uhr fest, dass der Wagen nicht mehr an seinem Platz in der Tiefgarage unter dem Mehrfamilienhaus stand. Außerdem fand er Hebelspuren an der Hauseingangstür. Durch diese Tür gelangt man in das Treppenhaus des Mehrfamilienhauses und weiter durch den Keller in die Tiefgarage. Hier stellte die Polizei bei ersten Ermittlungen fest, dass mehrere Überwachungskameras in der Tiefgarage beschädigt waren. Die Polizei bittet nun Zeugen, die im Tatzeitraum Verdächtiges beobachtet haben oder Angaben zum Verbleib des Autos machen können, sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de bei der Polizei Essen zu melden. / bw

