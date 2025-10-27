PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-E: Essen: Bewaffneter Raubversuch auf Kiosk - zwei Tatverdächtige festgenommen

Essen (ots)

45239 E.-Werden:

Am Samstagmorgen (25. Oktober) versuchten zwei 17-Jährige mit einer Schreckschusswaffe einen Kiosk an der Straße Im Löwental auszurauben. Im Rahmen der Fahndung gelang es den eingesetzten Polizisten, die beiden Tatverdächtigen festzunehmen.

Gegen 08:00 Uhr betraten zwei vermummte, dunkel gekleidete Personen den Kiosk, bedrohten den Mitarbeiter mit einer Schreckschusswaffe und forderten Bargeld sowie Zigaretten. Der 25-jährige Mitarbeiter verweigerte die Herausgabe. Daraufhin sprühte einer der Täter dem Mann Reizgas ins Gesicht. Der 25-jährige Mülheimer konnte durch den Seitenausgang fliehen. Dabei betätigte er einen Alarmknopf, wodurch die Polizei alarmiert wurde. Der Kioskmitarbeiter erlitt leichte Verletzungen und wurde vor Ort medizinisch versorgt.

Die Täter flüchteten zu Fuß in Richtung Heissiwald. Die Polizei leitete umgehend eine Fahndung nach den beiden Männern ein, bei der unter anderem ein Polizeihubschrauber zum Einsatz kam. Nur kurze Zeit später führten die Maßnahmen zum Erfolg.

An der Kreuzung Ruhrtalstraße/Schuirweg nahmen die Einsatzkräfte einen 17-jährigen Kosovaren und ein 17-jährigen Iraker vorläufig fest, die durch Videoaufnahmen in dem Kiosk als Tatverdächtige identifiziert werden konnten.

Während der 17-jährige Iraker am Folgetag aus dem Polizeigewahrsam entlassen wurde, ordnete ein Haftrichter des Amtsgerichtes Essen für den 17-jährigen Kosovaren die Untersuchungshaft an. Der Jugendliche war bereits in der Vergangenheit wegen mehrerer ähnlich gelagerter Delikte in Erscheinung getreten. /ruh

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr
Pressestelle
Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)
Fax: 0201-829 1069
E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

https://twitter.com/Polizei_NRW_E
http://www.facebook.com/PolizeiEssen
https://www.instagram.com/polizei.nrw.e
https://www.whatsapp.com/channel/0029VaEsg0q1CYoUFKnPFk2F

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell

