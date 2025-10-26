Polizei Essen

POL-E: Essen: Unbekannte stehlen zwei Perücken - Fotofahndung

Essen (ots)

45127 E.-Stadtkern: Zwei unbekannte Frauen haben am 12. Mai dieses Jahres aus einem Geschäft an der Viehofer Straße zwei Perücken gestohlen. Mit Fotos von Überwachungskameras sucht die Polizei nun nach den mutmaßlichen Ladendiebinnen.

Gegen 12 Uhr betraten die beiden jungen Frauen das Geschäft und sahen sich um. Dann steckten sie jeweils eine Perücke in ihre Taschen und verließen das Geschäft ohne zu bezahlen. Die beiden Verdächtigen wurden bei der Tat gefilmt.

Die entsprechenden Fotos können unter folgendem Link im Fahndungsportal der Polizei NRW abgerufen werden: https://polizei.nrw/fahndung/184112

Zeugen, die Hinweise auf die Verdächtigen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de bei der Polizei Essen zu melden./ bw

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell