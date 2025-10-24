Polizei Essen

POL-E: Essen: Polizei entdeckt Cannabis-Plantage - vier Personen festgenommen

Essen (ots)

45136 E.-Rellinghausen:

Ein Hinweis aus der Bevölkerung führte am Mittwochnachmittag (22. Oktober) zu einem erfolgreichen Schlag gegen den Drogenhandel. Zivile Einsatzkräfte der Polizei Essen observierten einen 31-jährigen Essener und stießen bei anschließenden Durchsuchungsmaßnahmen auf eine professionell angelegte Cannabis-Plantage im Keller seines Wohnhauses. Insgesamt wurden vier Personen festgenommen.

Gegen 15:50 Uhr beobachteten zivile Beamte in der Straße Hexentaufe, wie der 31-jährige Verdächtige gemeinsam mit einem weiteren Mann in einem Smart saß. Auf dem Beifahrersitz übergab der 31-Jährige dem Fahrer eine Einkaufstüte mit augenscheinlich Cannabis. Kurz darauf stieg er aus und ging in Richtung Frankenstraße, während der Smart-Fahrer weiterfuhr.

Im Anschluss nahmen die Einsatzkräfte den 31-jährigen Dealer fest. Über die Staatsanwaltschaft Essen wurde beim Amtsgericht Essen ein Durchsuchungsbeschluss für seine Wohnung erwirkt. Bereits beim Betreten des Hauses bemerkten die Polizisten starken Cannabisgeruch. Im Keller entdeckten sie schließlich eine professionell angelegte Cannabis-Plantage mit insgesamt 191 Pflanzen. In dem Haus konnten die Beamten die Brüder (26 J./36 J.) des Dealers antreffen und ebenfalls festnehmen. Sämtliche Betäubungsmittel wurden sichergestellt. Gegen alle drei wird nun wegen des Handeltreibens mit Cannabis ermittelt.

Während die Einsatzkräfte das Haus durchsuchten, betrat plötzlich ein weiterer Mann den Eingangsbereich. Die Polizisten sprachen ihn sofort an und fragten nach dem Grund seines Erscheinens. Ohne zu zögern rannte der Mann davon. Nach kurzer Verfolgung gelang es den Beamten, ihn einzuholen und festzuhalten. Bei seiner Durchsuchung fanden die Polizisten mehrere eingeschweißte Päckchen mit Cannabis (rund zwei Kilogramm) sowie eine mittlere dreistellige Summe Bargeld. In seiner Wohnung stellten die Beamten einen weiteren hohen vierstelligen Bargeldbetrag sowie zahlreiche E-Zigaretten, die nach ersten Erkenntnissen THC enthalten, sicher. Gegen den jungen Mann wird ebenfalls nun wegen des illegalen Handeltreibens mit Cannabis ermittelt. Der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen. /ruh

