Polizei Essen

POL-E: Essen: Seniorin von falschen Handwerkern bestohlen - Polizei bittet um Hinweise und warnt

Essen (ots)

45326 E.-Altenessen-Süd: Einer Seniorin wurden am Montag (20. Oktober) von vermutlich zwei Unbekannten Bargeld und Schmuck aus ihrer Wohnung an der Zangenstraße gestohlen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Gegen 15 Uhr klingelte ein Mann an der Wohnungstür der 87-Jährigen und gab vor, die Wasserleitungen in ihrer Wohnung überprüfen zu müssen. Die Seniorin ließ den Unbekannten nicht aus den Augen, während dieser in ihrer Wohnung war. Sie ging auch mit ins Badezimmer, hier schloss der Mann jedoch kurzzeitig von innen die Tür. Diese Gelegenheit nutzte vermutlich ein Komplize um die restliche Wohnung nach Geld und Wertgegenständen zu durchsuchen. Nach etwa einer Viertelstunde war die angebliche Überprüfung der Rohrleitungen abgeschlossen und der falsche Handwerker ging wieder. Erst am Abend des folgenden Tages bemerkte die 87-Jährige, dass Bargeld und Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro fehlten. Die Zeugin beschrieb den falschen Wasserwerker als etwa 40 bis 50 Jahre alt, zirka 1,90 Meter groß und weder besonders schlank noch dick. Er hatte dunkle Augen, schwarze Haare und trug eine Kapuze. Er soll "südländisch" ausgesehen haben und Deutsch ohne Akzent, aber besonders leise gesprochen haben. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Verdächtigen geben können, sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de bei der Polizei Essen zu melden. Außerdem warnt die Polizei erneut vor derartigen Trickdiebstählen. Wenn Sie keinen Handwerker selbst beauftragt haben, lassen Sie niemanden in Ihre Wohnung! Hat Ihr Vermieter angeblich den Auftrag gegeben, lassen Sie sich das von Ihrem Vermieter bestätigen! /bw

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell