Polizei Essen

POL-E: Essen: Mehrere Brände im Nord- und Südviertel - Zeugen gesucht

Essen (ots)

45141 E.-Nordviertel / 45128 E.-Südviertel: In der Nacht zu Sonntag (19. Oktober) kam es zu mehreren Bränden im Essener Stadtgebiet. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 1:40 Uhr meldeten Zeugen einen Brand auf der Getrudisstraße / Altenessener Straße. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte eine brennende Mülltonne fest. Durch das Feuer wurde auch die Fassade einer angrenzenden Garage beschädigt. Nur wenige Meter weiter brannten fast zeitgleich gelagerte Baustoffe an einem Baugerüst.

Etwa eine halbe Stunde später, gegen 2:10 Uhr und 2:25 Uhr, kam es zu zwei weiteren Bränden. An der Stoppenberger Straße / Helen-Keller-Straße sowie an der Essener Straße / Im Brillken brannten Pappreste, die jedoch schnell gelöscht werden konnten.

Im Rahmen der Fahndung konnte im Nahbereich auf der Grabenstraße eine verdächtige Person angetroffen und kontrolliert werden. Ob diese im Zusammenhang mit den Taten steht, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Gegen 5:10 Uhr wurden erneut zwei Brände gemeldet. Auf der Hyussenallee / Juliusstraße brannte ein Kunsstoffmülleimer, auf der Kruppstraße brannte ein Container.

Die Polizei ermittelt nun wegen mehrerer Branddelikte und sucht dringend Zeugen. Wenn Sie die Taten beobachtet haben oder Hinweise auf einen möglichen Tatverdächtigen geben können, melden Sie sich bitte unter der Telefonnummer 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de bei der Polizei Essen. /RB

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr
Pressestelle
Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)
Fax: 0201-829 1069
E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

https://twitter.com/Polizei_NRW_E
http://www.facebook.com/PolizeiEssen
https://www.instagram.com/polizei.nrw.e
https://www.whatsapp.com/channel/0029VaEsg0q1CYoUFKnPFk2F

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell

