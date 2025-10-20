Polizei Essen

POL-E: Essen: Unbekannte beschädigen mehrere Gräber auf islamischer Bestattungsstätte

Essen (ots)

45309 E.-Schonnebeck: Am Freitag (17. Oktober) beschädigten Unbekannte mehrere Gräber auf der islamischen Bestattungsstätte des Friedhofs Am Hallo. Der Staatsschutz der Polizei Essen hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen.

Gegen 13:00 Uhr rief eine Friedhofsbesucherin die Polizei, weil mehrere Gräber auf dem Friedhof beschädigt waren. Die eingesetzten Beamten stellten fest, dass bei mehr als 40 Gräbern unter anderem Grabsteinplatten, Schilder, Laternen sowie Grabbepflanzung offenbar zertreten wurden. Derzeit gibt es keine Hinweise auf mögliche Tatverdächtige.

Die Hintergründe der Tat sind unklar. Der Staatsschutz der Polizei Essen hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen. Sollten Sie etwas Verdächtiges im Bereich des Friedhofs Am Hallo beobachtet haben oder Angaben zu den Unbekannten Tätern machen könne, melden Sie sich bitte bei der Polizei Essen per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de oder telefonisch unter 0201/829-0. /hey

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell