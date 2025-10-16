Polizei Essen

POL-E: Essen: 15-jährige Mariam A. aus Essen vermisst - Polizei bittet um Mithilfe

Essen (ots)

45329 E.-Karnap: Seit dem 16. September wird die 15-jährige Mariam A. aus Essen vermisst. Sie kehrte an diesem Tag nicht zu ihrer Wohnanschrift zurück. Die Polizei sucht mit einem Foto nach der Jugendlichen.

In der Vergangenheit wurde Mariam bereits mehrfach vermisst, kehrte jedoch stets eigenständig zurück. Dieses Mal blieb sie seit dem 16. September verschwunden. Zuletzt hob sie am 9. Oktober Bargeld an einem Geldautomaten im Allee-Center an der Altenessener Straße ab.

Mariam ist etwa 160 cm groß, hat schwarze, schulterlange Haare und braune Augen. Zudem hat sie drei strichförmige Narben am rechten Arm. Alle bisherigen Suchmaßnahmen blieben erfolglos.

Daher sucht die Polizei mit einem Foto nach der Jugendlichen. Dieses finden Sie im Fahndungsportal unter folgendem Link: https://polizei.nrw/fahndung/183434

Wenn Sie Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten geben können, melden Sie sich bitte telefonisch unter 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de bei der Polizei Essen. /RB

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell