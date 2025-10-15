PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-E: Essen: Zwei mutmaßliche Räuber kurz nach Tat festgenommen

Essen (ots)

45276 E.-Steele: Zwei Männer überfielen am Mittwochmorgen (15. Oktober) in Essen-Steele einen 43-Jährigen. Die Polizei konnte die Verdächtigen kurze Zeit später festnehmen. Gegen 5:00 Uhr konnte ein 43-Jähriger durch das Fenster seiner Wohnung an der Bewerungestraße beobachten, wie zwei Männer sich an seinem vor dem Haus geparkten Auto zu schaffen machten. Erst forderte der 43-Jährige die Männer auf, sein Auto in Ruhe zu lassen, dann ging er vor die Haustür, um nachzusehen, ob alles in Ordnung ist. Hier wurde er von den beiden Männern angegriffen und mit einem Gegenstand aus Holz geschlagen. Nachdem der 43-Jährige zu Boden gegangen war, forderten die beiden Räuber ihn auf, ihnen seine Armbanduhr zu geben und entrissen ihm seinen Rucksack. Anschließend flohen sie mit der Beute zu Fuß. Der 43-Jährige und ein 46-jähriger Bekannter fuhren, aus Angst, die Täter könnten zurückkommen, mit dem Auto zu einer nahegelegenen Tankstelle. Dort riefen sie einen Rettungswagen und die Polizei. Während die Sanitäter sich um den Verletzten kümmerten, entdeckten Polizisten bei der Fahndung zwei Verdächtige an der Kreuzung Lohmühlental/Nottebaumskamp/Fürstinstraße. Der 17-jährige Moldauer aus Essen und der 18-jährige Ukrainer aus Calberlah entsprachen der Täterbeschreibung und hatten sowohl Teile der Beute als auch das mutmaßliche Schlagwerkzeug aus Holz bei sich. Sie wurden vorläufig festgenommen und ins Polizeigewahrsam gebracht. /bw

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr
Pressestelle
Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)
Fax: 0201-829 1069
E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

https://twitter.com/Polizei_NRW_E
http://www.facebook.com/PolizeiEssen
https://www.instagram.com/polizei.nrw.e
https://www.whatsapp.com/channel/0029VaEsg0q1CYoUFKnPFk2F

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell

