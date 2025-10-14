PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Essen

POL-E: Essen: Unbekannte Frau entwendet Tüte mit Geldbörse - 1. Folgemeldung - Rücknahme der Fahndung

Essen (ots)

45138 E.-Südviertel:

Am 18. März dieses Jahres stahl eine Unbekannte in einem Drogeriemarkt an der Steeler Straße eine vergessene Einkaufstüte samt Geldbörse und flüchtete.

Die Ursprungsmeldung vom 8. September finden Sie hier:

https://essen.polizei.nrw/presse/unbekannte-frau-entwendet-tuete-mit-geldboerse-fotofahndung

Die Tatverdächtige, eine 82-jährige Essenerin (deutsch), konnte in der Zwischenzeit ermittelt werden.

Wir bedanken uns bei den Bürgern und den Medien für die Mithilfe und bitten, die Fotos zu löschen und nicht weiter zu verbreiten. /SoKo

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell

