Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: 53-jähriger Autofahrer bei Verkehrsunfall eingeklemmt und lebensgefährlich verletzt

Meschede (ots)

Am gestrigen Tag kam es gegen 13:30 Uhr auf der L740 zwischen Löttmaringhausen und Meschede zu einem schweren Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen. Ein 53-jähriger Mann aus Velbert befuhr mit seinem Auto die L740 in Richtung Meschede. Aus bislang unbekannter Ursache geriet er in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und stieß mit einem entgegenkommenden Lkw-Fahrer aus Soest zusammen. Er wurde in seinem Auto eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Hinter dem Lkw befand sich ein Auto, das daraufhin stark abbremsen musste. Anschließend fuhr ein 71-jähriger Kradfahrer auf das Auto auf. Der Fahrer stürzte von seinem Krad und verletzte sich leicht. Der 53-jährige Autofahrer aus Velbert wurde lebensgefährlich verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen. Der 71-jährige Kradfahrer wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Für die Unfallaufnahme wurde ein Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei NRW hinzugezogen. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die L740 zwischen Remblinghausen und dem Abzweig Löttmaringhausen voll gesperrt. Die Straße wurde in den späten Abendstunden wieder freigegeben. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

