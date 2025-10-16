PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-E: Essen: Mutmaßliche Diebesbande auf "frischer" Tat erwischt

Essen (ots)

45143 E.-Westviertel: Die Polizei hat am Mittwochnachmittag (15. Oktober) drei mutmaßliche Ladendiebe mit im wahrsten Sinne des Wortes "frischer" Tatbeute erwischt und vorläufig festgenommen. Gegen 15.30 Uhr kontrollierten Polizisten auf der Serlostraße einen grauen VW Polo und dessen drei Insassen. Im Kofferraum des Autos fanden die Beamten zwei geöffnete Rucksäcke mit zahlreichen original verpackten Lufterfrischern. Auf Nachfrage konnten die Männer keinen Kaufbeleg über die Ware vorzeigen. Auf der geöffneten Navigations-App auf einem der Handys der Verdächtigen war zu erkennen, dass die Männer offenbar auf dem Weg zu einem nahegelegenen Drogeriemarkt waren. Außerdem ergab eine Überprüfung der drei Männer, dass zwei von ihnen bereits wegen zahlreicher Eigentumsdelikte polizeibekannt sind. Weitere Ermittlungen ergaben, dass in drei Drogeriemärkten in der Umgebung Lufterfrischer im Warenbestand fehlten. Bei zwei Geschäften konnten die Polizisten Videoaufzeichnung einsehen, die zeigen, wie zwei der drei Männer die Lufterfrischer aus dem Regal nehmen und in einen der Rucksäcke stecken. Alle Taten ereigneten sich unmittelbar vor der Verkehrskontrolle. Bei den drei Tatverdächtigen handelt es sich um Rumänen im Alter von 20, 24 und 44 Jahren. Zwei haben keinen festen Wohnsitz in Deutschland, einer ist in Gütersloh gemeldet. Alle drei wurden vorläufig festgenommen und ins Polizeigewahrsam gebracht. /bw

