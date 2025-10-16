Polizei Essen

POL-E: Essen: Unbekannte stehlen von Gräbern - Zeugenaufruf

Essen (ots)

45307 E.-Kray: Am Freitag (10. Oktober) wurden der Polizei mehrere Diebstähle auf dem Friedhof Kray an der Siegfriedstraße gemeldet. Unbekannte Täter entwendet mehrere Gegenstände aus Buntmetall von verschiedenen Grabsteinen und einer Kapelle. Die Polizei sucht Zeugen und veröffentlicht das Bild einer entwendeten Madonna Statur.

Nach jetzigem Ermittlungsstand entwendeten die Unbekannten im Zeitraum vom 3.-10. Oktober Schriftzüge von Grabsteinen sowie diverse Statuen und Dekorationen von neun Gräbern. Außerdem wurde noch eine Statur vor der Kapelle des Friedhofs von den Dieben mitgenommen. Alle Gegenstände sind aus verschiedenem Buntmetall.

Das Kriminalkommissariat 33 hat die Ermittlungen übernommen und sucht nach Zeugen der Tat und/ oder Personen die Angaben zu dem Verbleib des Diebesguts machen können.

Eine entwendete Madonna Statur hat einen hohen Wiedererkennungswert, daher veröffentlicht die Kriminalpolizei ein Foto der Statur.

Das Bild können Sie unter folgendem Link abrufen: https://polizei.nrw/fahndung/183415

Sollten Sie sachdienliche Angaben machen können, melden Sie sich bitte bei der Polizei Essen telefonisch unter 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de. /hey

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell