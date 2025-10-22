PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Essen

POL-E: Essen: PKW-Fahrer touchiert Fußgängerin und flüchtet - Zeugenaufruf

Essen (ots)

45127 E.-Stadtkern:

Gestern Morgen (21. Oktober) wurde eine 27-jährige Fußgängerin beim Überqueren der Hindenburgstraße von einem unbekannten PKW touchiert. Die Essenerin wurde leicht verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 8:05 Uhr war die 27-Jährige zu Fuß an der Hindenburgstraße unterwegs. Als sie auf Höhe der Maxstraße die Fahrbahn überquert und die Fußgängerinsel gerade erreicht hatte, wurde sie von einem unbekannten PKW am Bein touchiert. Während der PKW-Fahrer in Fahrtrichtung Limbecker Platz flüchtete, blieb die Essenerin leicht verletzt zurück.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Unfallbeteiligten machen können. Laut Zeugen soll es sich um einen schwarzen PKW gehandelt haben.

Wenn Sie Hinweise geben können, melden Sie sich bitte bei der Polizei Essen telefonisch unter 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de /SoKo

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr
Pressestelle
Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)
Fax: 0201-829 1069
E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

https://twitter.com/Polizei_NRW_E
http://www.facebook.com/PolizeiEssen
https://www.instagram.com/polizei.nrw.e
https://www.whatsapp.com/channel/0029VaEsg0q1CYoUFKnPFk2F

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell

