Polizei Essen

POL-E: Essen: Zusammenstoß zwischen Range Rover und zivilem Streifenwagen - Beamter leicht verletzt

Essen (ots)

45127 E.-Stadtkern:

Am späten Montagabend (20. Oktober) kollidierten ein Range Rover und ein Zivilfahrzeug der Polizei Essen. Ein 23-jähriger Polizist wurde dadurch leicht verletzt. Der 40-jährige Range-Rover-Fahrer stand unter Alkoholeinfluss.

Gegen 23:10 Uhr fuhr ein Range Rover am Berliner Platz neben einem zivilen Streifenwagen der Polizei in Richtung Hindenburgstraße. Die beiden Fahrzeuge kollidierten und kamen nach links von der Fahrbahn ab. Der Range Rover prallte infolgedessen gegen einen Laternenmast. Durch den Zusammenstoß wurde ein 23-jähriger Beamter leicht verletzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme ergab sich der Verdacht, dass der Fahrer des Range Rover Alkohol getrunken hatte. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte dies. Eingesetzte Beamte brachten den 40-jährigen Essener zur Polizeiwache, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Zudem stellten sie den Führerschein sicher.

Ein Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei sicherte Spuren vor Ort. Die beiden Fahrzeuge wurden derart stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren.

Das Verkehrskommissariat 1 der Polizei Essen ermittelt nun gegen den 40-Jährigen unter anderem wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs. /ruh

