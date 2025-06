Hauptzollamt Köln

HZA-K: Kölner Zoll stellt bei Großaufgriff rund 45.000 verbotene Vapes und mehr als 1.100 Liter unversteuerte E-Liquids sicher

Steuerschaden von fast 300.000 Euro

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Köln (ots)

Rund 45.000 verbotene Vapes sowie mehr als 1.100 Liter unversteuerte E-Liquids, stellte der Kölner Zoll vor drei Wochen (21. Mai 2025) sicher.

"Die illegale Fracht mit einem geschätzten Wert von über einer Million Euro, war in einem rumänischen Lkw auf dem Weg aus Paris nach Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen. Auf der A4 Höhe Kerpen in Fahrtrichtung Köln, zog ihn eine unserer Zollstreifen aus dem fließenden Verkehr und fand verteilt auf sieben Paletten 222 Kartons. Einziger Inhalt verbotene Vapes und E-Liquids, allesamt ohne Steuerbanderole", so Jens Ahland, Pressesprecher des Hauptzollamts Köln.

Der Steuerschaden beträgt fast 300.000 Euro.

Seit dem 1. Juli 2022 unterliegen nikotinhaltige Substanzen für die Verwendung von E-Zigaretten wie E-Liquid der Tabaksteuer. Zum 1. Januar 2025 stieg diese auf 0,26 Cent pro Milliliter.

"Aufgriffe illegaler Vapes und unversteuerten E-Liquids in Kiosken, Tabakläden oder wie zuletzt auch in einem Sonnenstudio, gehören für uns zum Alltagsgeschäft. Diese Sicherstellung ist aber eine der größten die wir je hatten. Gerade weil diese illegalen Waren auch häufig an Minderjährige verkauft werden, macht uns dieser Großaufgriff stolz", so Ahland weiter.

Die weiteren Ermittlungen führt das Zollfahndungsamt Essen.

Zusatzinformation:

Erst vor kurzem fand der Kölner Zoll neben einer Machete und zwei Schreckschusswaffen auch unversteuerte Vapes in einem Niederkassler Sonnenstudio.

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/121251/6041281

Original-Content von: Hauptzollamt Köln, übermittelt durch news aktuell