POL-E: Essen: Mutmaßlicher Dealer mithilfe von Videobeobachtung erwischt

Essen (ots)

45127 E.-Stadtkern: Am Viehofer Platz konnte am Mittwochabend (22. Oktober) dank der Videobeobachtung der Polizei ein mutmaßlicher Drogendealer festgenommen werden. Gegen 18 Uhr konnte ein Mitarbeiter der Leitstelle mithilfe der stationären Videobeobachtung sehen, wie ein Mann am Viehofer Platz offenbar Betäubungsmittel aus einem Rucksack verkaufte. Er beobachtete mehrere mutmaßliche Drogenverkäufe und schickte daraufhin einen Streifenwagen zum Tatort und beobachtete weiter, wie der Verdächtige sich in die dortige U-Bahnstation begab. Als die Polizisten am U-Bahnhof ankamen, saß der Mann auf einer Bank. Während die Beamten den Mann ansprachen, bemerkten sie einen Geruch nach Marihuana. Im Rucksack des Mannes fanden sie mehrere Pakete und Tütchen mit insgesamt knapp 500 Gramm Marihuana, Haschisch und Kokain, sowie einen vierstelligen Bargeldbetrag. Außerdem hatte er einen offenbar gefälschten Ausweis dabei. Eine Überprüfung seiner Identität ergab, dass der Verdächtige 27 Jahre alt ist, aus Algerien stammt und keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat. Er wurde vorläufig festgenommen und ins Polizeigewahrsam gebracht. /bw

