Polizei Essen
Polizei Essen

POL-E: Mülheim an der Ruhr: PKW-Aufbrüche in Mülheim -Tatverdächtiger gefasst

Essen (ots)

45468 MH.-Altstadt I: Im Verlauf des gestrigen Tages (23. Oktober) kam es in zwei Parkhäusern in der Mülheimer Altstadt zu drei PKW-Aufbrüchen. Eingesetzten Beamten gelang es einen 23-jährigen Tatverdächtigen kurze Zeit später in einem der Parkhäuser zu stellen. Der junge Mann wurde vorläufig festgenommen.

Gegen 14:45 Uhr rief ein 40-jähriger Mülheimer die Polizei, nachdem sein BMW X5 in dem Parkhaus am Berliner Platz aufgebrochen wurde. Eine dreiviertel Stunde später, gegen 15:30 Uhr, meldete sich ein 73-Jähriger und gab an, dass die Seitenscheibe seines Audi A4 im Parkhaus an der Viktoriastraße eingeschlagen wurde.

Um 20:40 Uhr meldete eine 60-jährige Duisburgerin einen erneuten PKW-Aufbruch in dem Parkhaus am Berliner Platz. Bei ihrer Mercedes C-Klasse wurde ebenfalls ein Fenster eingeschlagen.

In allen Fällen konnte man Videoaufnahmen eines Verdächtigen über den Sicherheitsdienst sichern.

Kur darauf, gegen 21 Uhr, meldete sich ein Sicherheitsmitarbeiter des Parkhauses am Berliner Platz bei der Polizei. Er beobachtete die Person über die Videoüberwachung, die sich bereits zu der Zeit der PKW-Aufbrüche im Parkhaus verdächtig verhalten hätte.

Eingesetzten Polizisten gelang es den 23-jährigen Mülheimer noch im Parkhaus zu stellen und festzunehmen. Bei der Durchsuchung des Mannes konnte Beute des vorherigen PKW-Aufbruchs aufgefunden werden.

Das zuständige Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen übernommen und prüft, ob der junge Mann für vier weitere PKW-Aufbrüche in umliegenden Parkhäusern im Oktober als Tatverdächtiger in Betracht kommt. /hey

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr
Pressestelle
Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)
Fax: 0201-829 1069
E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

https://twitter.com/Polizei_NRW_E
http://www.facebook.com/PolizeiEssen
https://www.instagram.com/polizei.nrw.e
https://www.whatsapp.com/channel/0029VaEsg0q1CYoUFKnPFk2F

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell

