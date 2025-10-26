Polizei Essen

POL-E: Essen: Gemeinsame Pressemitteilung der StA und Polizei in Essen. Zwei Schwerverletzte nach Auseinandersetzung - Mordkommission sucht Zeugen

Essen (ots)

45327 E-Katernberg: Am Samstagnachmittag (25. Oktober) fanden Einsatzkräfte der Polizei zwei schwer verletzte Männer (19 & 22) an der Viktoriastraße. Der 22-Jährige wies augenscheinlich eine Schussverletzung auf. Es besteht Lebensgefahr. Die Ermittler suchen nach Zeugen.

Gegen 15 Uhr meldeten Zeugen der Polizei über den Notruf das Geräusch eines Schusses an der Viktoriastraße. Die Einsatzkräfte fanden auf der Straße zwei schwerverletzte Männer.

Ein 22-jähriger Essener mit deutscher Staatsangehörigkeit hatte nach ersten Erkenntnissen eine Schuss- und eine Stichverletzung erlitten. Der zweite Verletzte, ein 19-jähriger Essener mit deutscher und türkischer Staatsangehörigkeit wies eine Stichverletzung auf. Notärzte brachten die beiden Verletzten in Krankenhäuser. Der 22-Jährige musste noch am Abend notoperiert werden.

Die Polizei leitete umfangreiche Fahndungsmaßahmen ein und alarmierte eine Mordkommission, die unter Leitung der Staatsanwaltschaft Essen die Ermittlungen übernahm.

Aufgrund des anhaltenden Regens mussten Zelte zum Schutz möglicher Spuren an der Viktoriastraße und an der Katernberger Straße aufgebaut werden.

Nach ersten Erkenntnissen kann ein Bezug zum Clanmilieu nicht ausgeschlossen werden. Dies wird derzeit geprüft. Deshalb unterstützen Ermittler des Kommissariats zur Bekämpfung der Clankriminalität die Mordkommission.

Noch am späten Abend konnte ein 23-jähriger Essener mit syrischer Staatsangehörigkeit als Tatverdächtiger ermittelt werden. In der Nacht durchsuchte die Mordkommission die Wohnung des 23-Jährigen im Stadtteil Essen-Katernberg. Hierbei kamen auch Spezialeinheiten zum Einsatz. Der Tatverdächtige befand sich nicht in seiner Wohnung, konnte jedoch kurz darauf bei Fahndungsmaßnahmen festgenommen werden.

Die Ermittlungen zum genauen Motiv und den Hintergründen dauern an.

Hinweise zur Tat nimmt die Mordkommission per Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de oder telefonisch unter 0201/829-0 entgegen./Wrk

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell