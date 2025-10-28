PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Essen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Essen

POL-E: Essen: Unbekannter bricht Kasse in Hotel auf und stiehlt Bargeld - Fotofahndung

Essen (ots)

45127 E.-Stadtkern: Am 7. Juli dieses Jahres stahl ein Unbekannter Bargeld aus der Kasse eines Hotels Am Handelshof. Die Polizei fahndet nun mit einem Foto nach ihm.

Der Unbekannte wandte sich gegen 19 Uhr an eine Mitarbeiterin der Rezeption. Unter einem Vorwand lockte er sie von der Rezeption in ein anderes Stockwerk. Als die Mitarbeiterin an die Rezeption zurückkehrte, war die Kasse aufgebrochen und das darin befindliche Bargeld gestohlen worden.

Ein Foto und eine nähere Beschreibung des Tatverdächtigen finden Sie in unserem Fahndungsportal:

https://polizei.nrw/fahndung/184490

Das KK 34 ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls und fragt: Wer kennt den Tatverdächtigen und/oder hat Hinweise auf seinen Aufenthaltsort? Hinweise werden von der Polizei Essen unter der 0201/829-0 oder unter hinweise.essen@polizei.nrw.de erbeten./SyC

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr
Pressestelle
Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)
Fax: 0201-829 1069
E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

https://twitter.com/Polizei_NRW_E
http://www.facebook.com/PolizeiEssen
https://www.instagram.com/polizei.nrw.e
https://www.whatsapp.com/channel/0029VaEsg0q1CYoUFKnPFk2F

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Essen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Essen
Weitere Meldungen: Polizei Essen
Alle Meldungen Alle
  • 27.10.2025 – 15:06

    POL-E: Essen: Polizei reagiert auf Beschwerde - 20-Jähriger mit rund 700g Cannabis im Park festgenommen

    Essen (ots) - 45276 E.-Steele: Am Freitagabend (24. Oktober) stellten Einsatzkräfte bei einer Fußstreife durch den Park im Bereich der Henglerstraße starken Cannabisgeruch fest. Bei einer anschließenden Kontrolle fanden die Beamten rund 700 Gramm Cannabis und nahmen einen 20-jährigen Essener (deutsch) fest. Gegen 20:30 Uhr bestreiften die Polizisten den Park zu ...

    mehr
  • 27.10.2025 – 13:15

    POL-E: Essen: Bewaffneter Raubversuch auf Kiosk - zwei Tatverdächtige festgenommen

    Essen (ots) - 45239 E.-Werden: Am Samstagmorgen (25. Oktober) versuchten zwei 17-Jährige mit einer Schreckschusswaffe einen Kiosk an der Straße Im Löwental auszurauben. Im Rahmen der Fahndung gelang es den eingesetzten Polizisten, die beiden Tatverdächtigen festzunehmen. Gegen 08:00 Uhr betraten zwei vermummte, dunkel gekleidete Personen den Kiosk, bedrohten den ...

    mehr
  • 26.10.2025 – 12:27

    POL-E: Essen: Unbekannte stehlen zwei Perücken - Fotofahndung

    Essen (ots) - 45127 E.-Stadtkern: Zwei unbekannte Frauen haben am 12. Mai dieses Jahres aus einem Geschäft an der Viehofer Straße zwei Perücken gestohlen. Mit Fotos von Überwachungskameras sucht die Polizei nun nach den mutmaßlichen Ladendiebinnen. Gegen 12 Uhr betraten die beiden jungen Frauen das Geschäft und sahen sich um. Dann steckten sie jeweils eine Perücke in ihre Taschen und verließen das Geschäft ohne ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren