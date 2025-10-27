Polizei Essen

POL-E: Essen: Polizei reagiert auf Beschwerde - 20-Jähriger mit rund 700g Cannabis im Park festgenommen

Essen (ots)

45276 E.-Steele: Am Freitagabend (24. Oktober) stellten Einsatzkräfte bei einer Fußstreife durch den Park im Bereich der Henglerstraße starken Cannabisgeruch fest. Bei einer anschließenden Kontrolle fanden die Beamten rund 700 Gramm Cannabis und nahmen einen 20-jährigen Essener (deutsch) fest.

Gegen 20:30 Uhr bestreiften die Polizisten den Park zu Fuß, nachdem sich zuvor mehrere Bürger über möglichen Drogenhandel im Bereich einer Unterführung zwischen der Grenoblestraße und der Straße Neuholland beschwert hatten. In diesem Bereich trafen sie auf mehrere Personen, bei einem jungen Mann nahmen sie deutlichen Marihuanageruch wahr.

Als die Beamten die Gruppe kontrollieren wollten, flüchteten mehrere Männer in Richtung des Parks. Ein Polizist konnte einen der Tatverdächtigen festhalten, der sich jedoch körperlich wehrte und einem Beamten mit den Fäusten in Richtung des Kopfes schlug. Mithilfe weiterer Einsatzkräfte konnte der 20-Jährige schließlich überwältigt und gefesselt werden.

Bei der Durchsuchung seines Rucksacks fanden die Beamten knapp 700 Gramm Cannabis, rund 980 Euro Bargeld sowie drei Mobiltelefone. Die Gegenstände wurden sichergestellt.

Der 20-jährige Essener wurde vorläufig festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Essen wurde er am Folgetag (25. Oktober) einem Haftrichter vorgeführt, der wegen des Verdachts des illegalen Handels mit einer nicht geringen Menge Cannabis Untersuchungshaft anordnete. /RB

