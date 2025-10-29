Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss geflüchtet: Polizei nimmt mit Haftbefehl gesuchten 38-Jährigen fest

Kassel (ots)

Kassel-Oberzwehren:

Der kurze Fluchtversuch eines 38 Jahre alten Mannes endete am heutigen Mittwochmorgen in Kassel-Oberzwehren mit dessen Festnahme und führte ihn anschließend direkt in eine Justizvollzugsanstalt. Gegen 3 Uhr war eine Streife des Polizeireviers Süd-West auf einen entgegenkommenden Seat Ibiza aufmerksam geworden, der beim Erblicken des Streifenwagens schlagartig in ein Wohngebiet abgebogen war. Anschließend hatte der Fahrer versucht, den Polizisten mit überhöhter Geschwindigkeit davonzufahren. Als ihm das nicht gelang, stoppte der 38-jährige Fahrer den Kleinwagen und rannte zu Fuß weiter. Doch auch dieser Versuch war nicht von Erfolg gekrönt, sodass bei dem Mann nach nur wenigen Metern die Handschellen klickten. Wie sich anschließend herausstellte, hatte der türkische Staatsangehörige ohne festen Wohnsitz in Deutschland gleich mehrere Gründe, eine Polizeikontrolle zu vermeiden: Gegen den 38-Jährigen bestand ein Untersuchungshaftbefehl wegen Häuslicher Gewalt, weshalb der Mann nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen direkt in eine Justizvollzugsanstalt gebracht wurde. Außerdem war er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis, hatte vor Fahrtantritt Cannabis konsumiert und die an dem Seat angebrachten Kennzeichen waren zuvor von einem anderen Fahrzeug gestohlen worden. Da der Verdacht bestand, dass auch der Seat selbst aus einem Diebstahl stammt, stellten die Beamten auch das Auto sicher. Die Ermittlungen dauern an.

