Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Münzbehälter mit Nachschlüssel geöffnet

Lippstadt (ots)

Am gestrigen Abend eilten Einsatzkräfte zu einem Waschpark an der Beckumer Straße. Gegen 23 Uhr hatte der Betreiber der Waschanlage eine verdächtige Person beobachtet, wie diese offenbar mit einem Nachschlüssel die Münzbehälter der Staubsaugeranlage öffnete. Anschließend entnahm der Täter einen unbekannten Bargeldbetrag. Der Betreiber sprach den Unbekannten an, doch dieser flüchtete zu Fuß in Richtung der Straße Am Rüsing.

Der geflüchtete Täter konnte wie folgt beschrieben werden:

- männlich - Mitte 30 Jahre alt - sportliche, dünne Statur - war zur Tatzeit hell gekleidet

Hinweise zur Tat und zum Täter nimmt die Polizei in Lippstadt unter der Telefonnummer 02941/91000 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell