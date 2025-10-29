Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Streit zwischen zwei Jugendlichen an Schule eskaliert: Mehrere Leichtverletzte durch Reizgas

Kassel (ots)

Lohfelden (Landkreis Kassel):

An einer Schule im Lohfeldener Ortsteil Ochshausen kam es am gestrigen Dienstagmittag zu einem Polizeieinsatz, nachdem ein Jugendlicher im Zuge einer körperlichen Auseinandersetzung mit einem Mitschüler Reizgas gegen diesen eingesetzt haben soll. Wie eine Streife des Polizeireviers Ost berichtet, waren die Beamten gegen 11:30 Uhr zu der Schule in der Langen Straße gerufen worden. Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen sollen zuvor zwei 15 und 16 Jahre alte Schüler auf dem Schulhof in Streit geraten sein und sich dabei mit Schlägen und Tritten gegenseitig verletzt haben. Dabei soll der 15-Jährige dann mit Reizgas, vermutlich Pfefferspray, auf den älteren Jungen gesprüht haben. Durch den Sprühnebel wurden neben dem 16-Jährigen insgesamt sieben unbeteiligte Schülerinnen und Schüler im Alter von 15 bis 17 Jahren leicht verletzt. Sie klagten über Reizungen der Augen sowie der Atemwege, jedoch benötigte nur einer von ihnen eine medizinische Versorgung. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, ebenso wie der 16-Jährige, der zuvor durch einen Schlag ins Gesicht an der Nase verletzt worden war. Der 15-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an einen Erziehungsberechtigten übergeben. Gegen beide Schüler wurde ein Strafverfahren wegen Körperverletzung beziehungsweise gefährlicher Körperverletzung eingeleitet, die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell