Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Deutschlandfahne vor Kasseler Rathaus abgerissen und beschädigt: Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Kassel (ots)

Kassel-Mitte:

Für Aufsehen sorgte am gestrigen Mittwochabend in der Kasseler Innenstadt vor dem Rathaus ein Mann, der eine gehisste Deutschlandfahne von einem Fahnenmast gerissen und anschließend beschädigt haben soll. Zeugen hatten das Ganze beobachtet und gegen 20 Uhr die Polizei gerufen, woraufhin der 41-Jährige aus Kassel, der deutscher Staatsangehöriger ist, noch vor Ort festgenommen werden konnte. Die in mehrere Teile gerissene, auf dem Asphalt liegende Fahne stellten die Polizisten spurenschonend sicher. Wie die Zeugen schilderten, soll der Täter die Flagge gewaltsam vom Mast gerissen, auf ihr herumgetreten und sie zerrissen haben, während eine zu ihm gehörende Gruppe, bestehend aus zwei Männern und zwei Frauen, daneben gesessen und gejubelt habe. Den Tatverdächtigen, bei dem ein Atemalkoholtest 1,4 Promille ergab, brachten die Beamten des Polizeireviers Mitte für die weiteren Maßnahmen auf die Dienststelle. Die Tat bestritt er gegenüber den Polizisten. Der 41-Jährige muss sich nun wegen Verunglimpfung des Staates und seiner Symbole sowie wegen Sachbeschädigung verantworten.

