Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Streit vor einem Bistro endet mit Körperverletzung - Geschädigter und weitere Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Samstag, 30.11.2024, kurz nach 02.00 Uhr, soll es vor einem Bistro in der Zähringerstraße zunächst zu einem verbalen Streit zwischen zwei Männern gekommen sein. Im weiteren Verlauf habe ein Mann auf den anderen Mann mit Fäusten eingeschlagen. Auch sei eine 20-jährige Frau von dem Mann, welcher mit den Fäusten auf den anderen Mann einschlug, getreten worden. Vor Ort konnte die Polizei keinen der Beteiligten mehr antreffen. Der Mann der geschlagen und getreten habe, soll in Begleitung einer Frau gewesen sein und habe sich von der Örtlichkeit über die Karl-Fürstenberg-Straße in Richtung Müßmattstraße entfernt. Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: Etwa 1,85 Meter groß, etwa 30 Jahre alt, dunkelblonder Vollbart, trug eine schwarze Jacke mit farblich abgesetzten Ärmeln sowie eine Kapuze.

Das Polizeirevier Rheinfelden, Telefon 07623 74040, sucht Zeugen, welche dementsprechende Beobachtungen vor dem Bistro gemacht haben und sachdienliche Hinweise zu dem Tatverdächtigen geben können. Ebenso möge sich der noch unbekannte Geschädigte sowie die 20-jährige Frau bei der Polizei melden.

