Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Einbrecher stehlen Bargeld aus Einfamilienhaus in Vellmar: Kriminalpolizei sucht Zeugen

Kassel (ots)

Vellmar (Landkreis Kassel):

Einbrecher sind im Laufe des gestrigen Donnerstags in ein Einfamilienhaus in Niedervellmar eingedrungen und haben Bargeld entwendet, außerdem verursachten sie durch ihr brachiales Vorgehen einen Sachschaden in Höhe von mindestens 2.000 Euro. Die Polizei sucht nun nach Zeugen und bittet um Hinweise auf die bislang unbekannten Täter.

Die Tat ereignete sich zwischen 09:20 und 18:00 Uhr im Holunderweg, wie die am Tatort eingesetzten Beamten des Kriminaldauerdienstes berichten. In dieser Zeit brachen die Einbrecher gewaltsam die Terrassentür auf der Gebäuderückseite auf und beschädigten diese dabei stark. Anschließend durchsuchten die Täter die Wohnräume nach Wertvollem, bis sie in einem der Zimmer auf das Bargeld stießen. Schließlich verließen die Unbekannten das Haus wieder über die Terrassentür und ergriffen die Flucht in unbekannte Richtung.

Die weiteren Ermittlungen werden beim Kommissariat 21/22 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die am Donnerstag verdächtige Personen und Fahrzeuge im Bereich des Holunderwegs beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell