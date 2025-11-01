PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Eschwege: Gesuchter 40-Jähriger erscheint bei der Polizeistation in Eschwege - Fahndungsrücknahme

Kassel (ots)

Der 40-jährige Dietrich Gerlinger hat sich nach Ausstrahlung der Öffentlichkeitsfahndung am gestrigen Abend bei der Polizei in Eschwege gestellt. Herr Gerlinger wurde festgenommen und dem polizeilichen Gewahrsam zugeführt. Die weiteren Ermittlungen werden durch das Fachkommissariat in Eschwege und der Staatsanwaltschaft in Kassel geführt. Die Öffentlichkeitsfahndung wird zurückgenommen und es wird um Löschung des Bildes gebeten.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Grüner Weg 33
34117 Kassel
Polizeiführer vom Dienst (PvD)
Erster Kriminalhauptkommissar
Jens Koppitz
Telefon: +49 561-910 0
E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Während der Regelarbeitszeit
Pressestelle
Telefon: 0561/910 10 20 bis 23

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell

