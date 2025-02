Polizei Bielefeld

POL-BI: Starkstromkabel entwendet

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Ummeln - Bisher unbekannte Täter stahlen am Wochenende, 21.02.2025 bis 24.02.2025, vier große Kabeltrommeln von dem Gelände eines Umspannwerks an der Umlostraße.

Am Montagmorgen, gegen 07:00 Uhr, stellte ein Mitarbeiter fest, dass die Kabeltrommeln fehlten. Beschädigungen am Zaun wiesen darauf hin, dass sich die Täter gewaltsam Zutritt zu dem Gelände in der Nähe der Zinnstraße verschafft hatten. Zuletzt seien am Freitag, 18:00 Uhr, Mitarbeiter auf dem Gelände gewesen.

Für den Abtransport der Kabel, wird ein Lkw notwendig gewesen sein.

Hinweise zu dem Diebstahl nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell