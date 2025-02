POL-BI: Zweite Pressemeldung zu Großeinsatz der Polizei in der Bielefelder Innenstadt nach Schüssen auf Personen: Vorläufige Festnahme von zwei Tatverdächtigen

Bielefeld (ots) - SI / Bielefeld / Mitte - Ein polizeibekannter Bielefelder schlich sich am Freitag, 21.02.2025, in die Mitarbeiterräume zweier Geschäfte und nahm Wertgegenstände an sich. Ein betroffener Mitarbeiter fand heraus, wo sich der Dieb aufhielt und sorgte so für eine schnelle Ergreifung des Täters. Der 50-jährige Bielefelder betrat gegen 17:45 Uhr ein Firmengebäude an der Straße Am Stadtholz. Ein ...

mehr