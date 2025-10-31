Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Personen blockieren Zufahrt von Firmengelände mit Rüstungsbetrieb in Holländischer Straße

Kassel (ots)

Kassel (Nord):

Seit dem heutigen Freitagmorgen kommt es seit 9:20 Uhr in der Holländischen Straße, nahe der Straße "Schenkebier Stanne" in Kassel zu einer Blockade einer Werkszufahrt. Zwei Männer und zwei Frauen hatten einen Transporter im Zufahrtsbereich des Firmengeländes, auf welchem auch ein Rüstungskonzern ansässig ist, quer auf der Fahrbahn geparkt. Anschließend klebten sich die Personen auf der Fahrbahn und an dem geparkten Transporter fest. Dabei führten sie Transparente mit sich, die den Nahost-Konflikt thematisieren.

Die Polizei Kassel ist mit mehreren Streifen vor Ort und musste aufgrund des Einsatzes auf der Holländischen Straße stadteinwärts einen Fahrstreifen sperren, wodurch es zu Verkehrsbehinderungen kommt.

Nachdem die beiden Männer und die beiden Frauen den Aufforderungen, die Blockade aufzugeben, nicht nachgekommen waren, werden sie derzeit von der Fahrbahn und dem Fahrzeug gelöst. Die weitere Dauer des Einsatzes ist aktuell noch nicht abzusehen. Zurzeit wird geprüft, welche Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten durch die nun Festgenommenen mit der Blockadeaktion begangen worden sein könnten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell