Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Gewitter zieht über Südhessen

Südhessen/ Darmstadt (ots)

Am frühen Samstagabend (04.10.) zog in der Zeit zwischen 18.00 Uhr - 20.00 Uhr ein Gewitter mit teilweise starken Windböen und Starkregen über Südhessen. Bedingt durch das Wetter stürzten Bäume auf Straßen, so geschehen in Mörfelden, Fischbachtal-Meßbach, Michelstadt, Oberzent-Rothenberg, Reichelsheim und Mühltal im Bereich der Burg Frankenstein. Um 18.35 Uhr kam es auf der B 47 zwischen Rehbach und der Spreng aufgrund eines Hagelschauers zu kurzzeitiger Fahrbahnglätte, Unfälle waren glücklicherweise nicht die Folge. In Lampertheim- Hofheim wehte der Starkwind Dachziegel von einem Gebäude in der Meymacstraße, in Heppenheim fiel in der Gräffstraße ein großer Ast auf ein geparktes Auto. Umgefallene Bauzäune wurden in Stockstadt am Rhein und in Bad- König im Bereich der abgerissenen "Zeller Brücke" gemeldet.

Alexander Lorenz, EPHK (Polizeiführer vom Dienst)

