Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop/Recklinghausen: Einbrüche - Zeugen gesucht

Recklinghausen (ots)

Bottrop

Zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen verschafften sich unbekannte Täter über ein Flachdach Zugang zu einer Gewerbeimmobilie An Der Knippenburg. Über ein Fenster gelangten sie dann in das Gebäude, hier brachen sie in einem Büroraum einen Tresor auf und nahmen das Bargeld mit. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Recklinghausen

An der Steinstraße brachen zwei bislang unbekannte Frauen in einem Kiosk einen Automaten mit Süßwaren und Getränken auf. Es handelt sich um einen 24-Stunden Selbstbedienungskiosk. Der Verkaufsraum ist durch Videokameras überwacht. Auf den Aufnahmen sind zwei Frauen zu erkennen, die den Automaten gegen 23:41 Uhr aufbrechen und Süßwaren in einem Rucksack verstauen. Anschließend flüchten die beiden. Die Frauen werden auf ein Alter zwischen 15 und 25 Jahren geschätzt, Größe zwischen 1,65m und 1,75m

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell