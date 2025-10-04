Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Griesheim: Auto überschlägt sich mehrfach

Beifahrerin schwer verletzt

Griesheim (ots)

Am Freitagabend (03.10.) ereignete sich auf der Landesstraße 3303 bei Griesheim ein Verkehrsunfall, bei dem eine 24-Jährige aus Groß-Gerau schwer verletzt wurde. Nach bisherigen Ermittlungen verlor ein 27-Jähriger aus Stockstadt am Rhein wegen überhöhter Geschwindigkeit in Höhe des Abzweigs zu "Am Herrnbühl" die Kontrolle über seinen BMW und kam von der Fahrbahn ab. Das Auto überschlug sich mehrfach und kam im angrenzenden Feld zum Liegen. Die Beifahrerin war zunächst im Fahrzeug eingeklemmt und musste von Kräften der Freiwilligen Feuerwehr Griesheim freigeschnitten werden. Der leichtverletzte Fahrer und seine schwerverletzte Beifahrerin wurden zur weiteren Behandlung in nahe gelegene Krankenhäuser verbracht. Neben zwei Rettungswagen war auch ein Notarzt eingesetzt. Die Landesstraße 3303 musste im Bereich der Unfallstelle für etwa 90 Minuten vollgesperrt werden. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizeistation Pfungstadt unter Telefon 06157 95090 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell