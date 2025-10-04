PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Heppenheim Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Heppenheim (ots)

Am Donnerstag (02.10.) wurde gegen 16:45 Uhr die Gartenmauer des Anwesens der Uhlandstraße 34 in Heppenheim beschädigt. Mutmaßlich beschädigte der Unfallverursacher mit seinem grauen VW Golf beim Rückwärtsfahren die Mauer und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Fremdschaden lässt sich ungefähr auf 500 Euro beziffern. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum Unfallverursacher machen können, melden sich bitte auf der Polizeistation in Heppenheim unter der Rufnummer 06252/7060.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Polizeidirektion Bergstraße
Polizeistation Lampertheim-Viernheim
Florianstraße 2
68623 Lampertheim

Telefon: 06206 / 9440-0

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

