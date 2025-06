POL-BI: Zeugen nach Raub gesucht

Bielefeld (ots) - SI / Bielefeld / Mitte - Ein Mann aus Lage erlitt bei einer Auseinandersetzung am Boulevard mit einem bisher unbekannten Täter leichte Verletzungen. Bei dem Aufeinandertreffen in der Nacht auf Samstag, 07.06.2025, soll der Unbekannte auch ein Messer mit sich geführt haben. Wie der 20-Jährige später berichtete, hielt er sich gegen 02:30 Uhr am Boulevard auf und wurde dort von dem Mann in einem ...

mehr