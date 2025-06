Polizei Bielefeld

POL-BI: Schläger mit roter Trainingsjacke gesucht

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Ein Mann aus Lage erlitt bei einer Auseinandersetzung am Boulevard mit einem bisher unbekannten Täter leichte Verletzungen. Bei dem Aufeinandertreffen in der Nacht auf Samstag, 07.06.2025, soll der Unbekannte auch ein Messer mit sich geführt haben.

Wie der 20-Jährige später berichtete, hielt er sich gegen 02:30 Uhr am Boulevard auf und wurde dort von dem Mann in einem aggressiven Tonfall angesprochen. Um einem Streit aus dem Weg zu gehen, habe der Lagenser seine Over-Ear-Kopfhörer aufgesetzt und sich in Richtung Fußgängerbrücke entfernt.

Der fremde Mann sei ihm gefolgt und habe sich auf der Brücke neben den 20-Jährigen gestellt. Dabei soll er ein Messer in der Hand gehalten haben. Um sich zu wehren habe der 20-Jährige den Mann am Armt gepackt und getreten. Es entwickelte sich eine körperliche Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern, bei der der Lagenser geschlagen und getreten wurde. Dabei habe er leichte Verletzungen erlitten und sein Smartphone und seine Geldbörse verloren. Beides soll der unbekannte Mann zunächst an sich genommen, später aber an der Schmiedestraße von sich geworfen haben.

Der Täter war laut Beschreibung etwa 25 bis 30 Jahre alt und circa 1,85 Meter bis 1,90 Meter groß. Er hatte dunkle, kurze Haare und einen Ziegenbart. In der Nacht trug er eine dunkelrote Trainingsjacke der Marke Adidas. Er soll ein südländisches Erscheinungsbild haben.

Hinweise zu der Person und der Auseinandersetzung nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter der 0521/545-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell