POL-GT: 31-jähriger Tatverdächtiger setzt Mülltonne in Brand

Gütersloh (ots)

Herzebrock-Clarholz (FK) - Donnerstagabend (30.10., 22.55 Uhr) brannte eine Mülltonne an der Bahnhofstraße in der Nähe des Bahnhofs.

Zeugen bemerkten die brennende Tonne, informierten die Polizei und löschten den Brand.

Der tatverdächtige 31-Jährige wurde durch die Polizei in der direkten Umgebung angetroffen. Bei einer Überprüfung stellte sich heraus, dass gegen den 31-Jährigen ein Haftbefehl aufgrund vorausgegangener Delikte bestand.

Ein Ermittlungsverfahren wegen der Brandlegung wurde eingeleitet.

