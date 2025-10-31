POL-GT: 31-jähriger Tatverdächtiger setzt Mülltonne in Brand
Gütersloh (ots)
Herzebrock-Clarholz (FK) - Donnerstagabend (30.10., 22.55 Uhr) brannte eine Mülltonne an der Bahnhofstraße in der Nähe des Bahnhofs.
Zeugen bemerkten die brennende Tonne, informierten die Polizei und löschten den Brand.
Der tatverdächtige 31-Jährige wurde durch die Polizei in der direkten Umgebung angetroffen. Bei einer Überprüfung stellte sich heraus, dass gegen den 31-Jährigen ein Haftbefehl aufgrund vorausgegangener Delikte bestand.
Ein Ermittlungsverfahren wegen der Brandlegung wurde eingeleitet.
