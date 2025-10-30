PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Gütersloh

POL-GT: 26-Jähriger nach Einbruch in Veranstaltungshalle vorläufig festgenommen

Gütersloh (ots)

Halle (Westf.) (MK) - Am Mittwochmorgen (29.10., 08.15 Uhr) verständigten Zeugen die Polizei, nachdem ein 26-jähriger Tatverdächtiger in den Räumlichkeiten einer Veranstaltungshalle an der Roger-Federer-Allee übernachtet hatte. Den Erkenntnissen zufolge verschaffte sich der Mann ohne festen Wohnsitz zuvor gewaltsam Zutritt durch ein Fenster. Er verursachte in der Folge einen niedrigen vierstelligen Schaden in den Räumlichkeiten und verzerrte einige Lebensmittel. Mitarbeiter verständigten am Morgen die Polizei, als sie den 26-Jährigen entdeckten.

Die Beamten nahmen den Mann aus Marokko vorläufig fest. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen, wurde der 26-Jährige entlassen und ein Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet.

