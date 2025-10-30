Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbruch in Kindertagesstätte an der Teutoburger Straße

Gütersloh (ots)

Halle (Westf.) (MK) - Unbekannte Einbrecher haben sich am frühen Mittwochabend (29.10., 18.00 - 18.40 Uhr) Zutritt in eine Kindertagesstätte an der Teutoburger Straße verschafft. Ein auf Kipp stehendes Fenster wurde gewaltsam geöffnet. Den Erkenntnissen zufolge haben die Täter Lebensmittel gestohlen.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen oder hatte im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell