PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gütersloh mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbruch in Kindertagesstätte an der Teutoburger Straße

Gütersloh (ots)

Halle (Westf.) (MK) - Unbekannte Einbrecher haben sich am frühen Mittwochabend (29.10., 18.00 - 18.40 Uhr) Zutritt in eine Kindertagesstätte an der Teutoburger Straße verschafft. Ein auf Kipp stehendes Fenster wurde gewaltsam geöffnet. Den Erkenntnissen zufolge haben die Täter Lebensmittel gestohlen.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen oder hatte im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gütersloh mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Gütersloh
Weitere Meldungen: Polizei Gütersloh
Alle Meldungen Alle
  • 30.10.2025 – 12:00

    POL-GT: Einbrecher an der Elsenhermstraße - Schmuck gestohlen

    Gütersloh (ots) - Gütersloh (MK) - Bislang unbekannte Täter haben sich in der Zeit von Montag bis Mittwoch (27.10. - 29.10.) Zutritt in ein Reihenhaus an der Elsenhermstraße verschafft. Durch das Aufhebeln eines bodentiefen Fensters gelangten die Einbrecher in das Haus und durchsuchten dieses nach Wertgegenständen. Den Erkenntnissen nach haben die Einbrecher ...

    mehr
  • 30.10.2025 – 11:50

    POL-GT: Einbruch am Weizenweg - Schmuck und Bargeld gestohlen

    Gütersloh (ots) - Schloss Holte-Stukenbrock (MK) - Bislang unbekannte Täter haben sich am Mittwoch (29.10., 15.00 - 22.00 Uhr) Zutritt in ein Einfamilienhaus am Weizenweg verschafft. Durch das Einschlagen der Scheibe einer Terrassentür gelangten die Einbrecher in das Haus, durchsuchten dieses und haben den Erkenntnissen nach Bargeld und Schmuck gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Einbruch ...

    mehr
  • 30.10.2025 – 10:02

    POL-GT: Schwerer Unfall in Versmold - 71-jähriger Fahrradfahrer schwer verletzt

    Gütersloh (ots) - Versmold (FK) - Mittwochmittag (29.10., 12.04 Uhr) erlitt ein Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall schwere Verletzungen. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen befuhr der 71-jährige Versmolder die Pestalozzistraße in Richtung Bielefelder Straße. Zeitgleich befuhr ein 58-jähriger Bielefelder mit einem Bus die Bielefelder Straße in Richtung ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren