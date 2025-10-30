Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbruch am Weizenweg - Schmuck und Bargeld gestohlen

Gütersloh (ots)

Schloss Holte-Stukenbrock (MK) - Bislang unbekannte Täter haben sich am Mittwoch (29.10., 15.00 - 22.00 Uhr) Zutritt in ein Einfamilienhaus am Weizenweg verschafft. Durch das Einschlagen der Scheibe einer Terrassentür gelangten die Einbrecher in das Haus, durchsuchten dieses und haben den Erkenntnissen nach Bargeld und Schmuck gestohlen.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen oder hatte im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell