Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbruch in Baucontainer

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MS) - Zwischen Sonntagnachmittag (26.10., 14:30 Uhr) und Dienstagvormittag 28.10., 11:45 Uhr) sind bislang unbekannte Täter in einen Baucontainer an der Schlüterstraße/ Brockhäger Straße eingebrochen.

Die Täter brachen das Türschloss auf und gelangten so in den Container. Sie entwendeten ein Schweißgerät. Sie versuchten außerdem einen weiteren Container aufzuhebeln. Dies gelang aber nicht.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat am Tatort oder in dessen Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise und Angaben nimmt die Polizei über die Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

