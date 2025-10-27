Polizei Gütersloh

POL-GT: Zwei Autobrände in Rheda - Polizei leitet Ermittlungsverfahren ein

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (FK) - Samstag- (25.10., 02.55 Uhr) und Sonntagmorgen (26.10., 03.50 Uhr) brannte es an der Schulte-Mönting Straße und an der August-Wibbelt Straße.

In der Nacht zu Samstag bemerkten Zeugen einen brennenden Kia Sportage im Hinterhof eines Hauses an der Schulte-Mönting Straße. Die eingesetzten Feuerwehrkräfte löschten die Flammen. Durch die starke Hitzeentwicklung wurde das angrenzende Haus leicht in Mitleidenschaft gezogen.

Eine Nacht später brannte ein an der Straße geparkter Kia Ceed an der August-Wibbelt Straße. Ein weiterer Pkw wurde durch die Flammen ebenfalls beschädigt.

Aufgrund der vergleichbaren Begehungsweise ist ein Tatzusammenhang nicht unwahrscheinlich. Die Polizei Gütersloh hat die Ermittlungen dazu aufgenommen. Hinweise zu verdächtigen Personen, welche am vergangenen Wochenende in Rheda unterwegs waren, nimmt die Polizei Gütersloh unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

