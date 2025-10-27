PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Gütersloh

POL-GT: Schwimmbadeinbruch - vier Tatverdächtige flüchten

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - In der Nacht zu Montag (27.10. 01.45 Uhr - 01:50 Uhr) gelangten bislang unbekannte Personen in das Gebäude eines Schwimmbads am Stadtring Sundern. Im Inneren versuchten die Täter eine weitere Tür aufzuhebeln. Ersten Erkenntnissen nach kletterten sie zuvor über einen Zaun auf das Gelände. Vier Tatverdächtige rannten aus dem Gebäude. Sie konnten in der Umgebung nicht mehr angetroffen werden.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und sucht weitere Zeugen, welche Angaben zu verdächtigen Personen und Fahrzeugen in der Umgebung machen können. Hinweise dazu nimmt die Polizei unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

