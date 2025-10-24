Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbruch in Einfamilienhaus am Tannenweg - Schmuck gestohlen

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Bislang unbekannte Täter haben sich in der Zeit von Dienstag bis Mittwoch (21.10. - 22.10.) Zutritt in ein Einfamilienhaus am Tannenweg verschafft. Durch das Aufhebeln einer Terrassentür gelangten die Einbrecher in das Haus und haben den Erkenntnissen nach in der Folge Schmuck gestohlen.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen oder hatte im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell