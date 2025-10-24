PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gütersloh mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbruch in Einfamilienhaus am Tannenweg - Schmuck gestohlen

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Bislang unbekannte Täter haben sich in der Zeit von Dienstag bis Mittwoch (21.10. - 22.10.) Zutritt in ein Einfamilienhaus am Tannenweg verschafft. Durch das Aufhebeln einer Terrassentür gelangten die Einbrecher in das Haus und haben den Erkenntnissen nach in der Folge Schmuck gestohlen.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen oder hatte im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gütersloh mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Gütersloh
Weitere Meldungen: Polizei Gütersloh
Alle Meldungen Alle
  • 24.10.2025 – 11:14

    POL-GT: Versuchter Raub in Verl

    Gütersloh (ots) - Verl (FK) - Ein bislang unbekannter E-Scooter-Fahrer versuchte am Donnerstagmorgen (23.10., 07.15 Uhr) einen Rucksack zu rauben. Der Mann fuhr den Angaben nach am Hermannsweg an einer 50-jährigen Joggerin vorbei und griff nach ihrem Rucksack. Die Joggerin fiel daraufhin zu Boden. Der Unbekannte fuhr weiter in Richtung Westfalenweg. An den Rucksack gelangte er nicht. Die 50-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Etwas später informierte sie die Polizei. ...

    mehr
  • 23.10.2025 – 10:10

    POL-GT: Im Witten Sand - Einbruch in Gaststätte und Wohnung

    Gütersloh (ots) - Harsewinkel (MK) - Nachdem sich unbekannte Einbrecher zunächst gewaltsam Zutritt in eine Gaststätte an der Straße Im Witten Sand verschafft hatten, gelangten sie im Anschluss auch in die darüberliegende Wohnung. Im Tatzeitraum von Dienstag auf Mittwoch (21.10., 19.00 Uhr - 22.10., 12.00 Uhr) hebelten die Täter ein Fenster zur Gastronomie auf und durchsuchten dort die Räume nach Wertgegenständen. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren